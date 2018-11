Drachtster Boys en Avanti yn Fryske derby op syk nei omkear

Dochs is de start fan it seizoen foar beide Fryske klups teloarstellend. Drachtster Boys spile ferline seizoen noch yn de finale om it lânskampioenskip, mar stiet no njoggende. Neffens Prijs is dat wol te ferklearjen: "We hebben een nieuw team en het kost tijd voordat we de draai met zijn allen vinden. Daar moeten we aan wennen, maar clubs in de competitie ook. Ze hebben een ander beeld van Drachtster Boys dan dat we nu neerzetten."

Avanti pakte yn de earste njoggen wedstriden mar trije punten. De earste oerwinning waard ferline wike behelle. "Het is niet leuk, maar het is niet dat het onderling in de groep gaat spelen en dat er frustraties ontstaan", sa sjocht Hau. "Het blijft leuk onderling, maar je wil altijd meer punten pakken."