Dwight Lodeweges is klear mei opskuor oer 'it briefke'

"Het is een hype geworden, maar nu is het klaar"

De rjochterhân fan Koeman woe it graach werom hawwe en belle dêrom de NOS. Sy hiene it briefke nei de wedstryd fûn. "Ik wilde het graag terug, omdat het mijn briefje is. Er stonden zaken op die ik erop heb geschreven, aandachtspunten bijvoorbeeld voor in de rust. Zaken die voor mij belangrijk zijn en die ik in mijn boekhouding wil doen. Voor ik het wist stond de hele papierwinkel op het veld."

Guon minsken sizze dat mei de omsetting fan de taktyk fan Oranje en it behelle lykspul 'fuotbalhistoarje' ûntstien is. Lodeweges is it dêr net mei iens. "Ik vind het geen voetbalhistorie hoor. Het zijn gewoon wat aandachtspunten op papier. Ik wil ze bewaren om er later nog wat mee te doen, in nabesprekingen bijvoorbeeld. Het is gewoon mijn briefje. Het is een hype geworden, maar nu is het klaar."