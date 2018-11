Waadfûns ynvestearret miljoenen yn Waadgebiet

It Waadfûns stipet dêrneist it projekt 'Verbinding rond de Súd Ie' mei 4,9 miljoen euro om de regionale ekonomy en leefberens te fersterkjen. Yn de tredde en lêste faze wurdt de farferbining tusken Dokkum en de Lauwersmar ôfrûne mei nije brêgen, werstel fan kultuerhistoryske eleminten en fiskpassaazjes. Alles byinoar ynvestearret it Waadfûns 9,8 miljoen euro yn it projekt.

Besikerssintrum Skiermûntseach

It tredde projekt dat plakfynt yn Fryslân is de bou fan besikerssintrum Skiermûntseach. It sintrum sil 3 miljoen euro kostje, wêrfan't it Waadfûns 1,25 miljoen euro bekostiget. Op it eilân kinne Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV úteinsette mei de realisaasje fan in nij besikerssintrum.

Yn it enerzjyneutrale gebou komme wikseljende eksposysje oer ûnder oare it Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee. Toeristen en de saaklike merk kinne der terjochte foar útstapkes op it eilân.