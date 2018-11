Stim hjir op jo favorite sportmomint fan 2018!

Geale Tadema pakte op 23 augustus mei it skûtsje It Doarp Eastermar op it wetter fan Ychtenbrêge de deiwinst in de IFKS. De skipper wie doe noch mar amper bekommen fan in oanfarring dy't hy oan it begjin fan de wedstriid hie mei it skûtsje De Drie Gebroeders. It Doarp Eastermar wûn twa dagen letter it klassemint yn de grutte A fan de IFKS.