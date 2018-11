Libbenswurk Taeke Taekema fernield troch brân

It is sawiesa in grutte skeapost, mar hoe heech de rekken krekt wurdt, is dreech te sizzen, sa fertelt Taekema de moarn nei de brân. Hy skat yn dat it tonnen kostje sil, en dat it mooglik wolris oprinne kin oant in miljoen euro.

Mar net allinnich finansjeel is it in drama foar de ûndernimmer, ek emosjoneel docht it him in soad. Dei en nacht wurke er om de twaddehânske kampers te ferhanneljen, en no is in grut part fan syn guod ynienen fuort.