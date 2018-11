Waskemar is tsjin stjoermêst, mar dy komt der wol

It kolleezje fan Eaststellingwerf leit de beswieren tsjin it pleatsen fan in hegere stjoermêst by de Leidyk yn Waskemar njonken har del. Trettjin beswiermakkers easken dat de mêst op syn minst op 400 meter ôfstân fan de hûzen pleatst wurdt. Se meitsje har bot soargen oer harren sûnens en binne bang dat de wearde fan harren huzen omleech gean sil. Mar it kolleezje giet hjir dus net yn mei.