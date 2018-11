Twa Ljouwerters krije selstraffen foar belutsenheid by himptylt

In man út Ljouwert hat trije jier sel krigen, omdat er belutsen wie by in tal himpkwekerijen yn Drachten, Surhústerfean, Ljouwert en Frjentsjer. De 50-jierrige man hie neffens de rjochtbank in organisearjende en útfierende rol yn in groep dy't him dwaande hâlde mei himptylt.