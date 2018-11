N359 ôfsletten nei botsing tusken twa auto's

De brânwacht, trije ambulânses en in traumahelikopter binne oanwêzich. De plysje hat de dyk folslein ôfsletten. By it ûngelok rekken twa minsken ferwûne. In âldere man rekke swier ferwûne en is fuortendaliks nei it sikehûs yn Grins brocht. It oare slachtoffer wie minder swier ferwûne, mar is ek nei it sikehûs brocht.