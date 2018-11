Freedsmerk: "Black Pete mocht net, mar Black Friday is wol oké, tink?"

It fenomeen 'Black Friday' is út Amearika oerwaaid en betsjut dat in soad winkels en bedriuwen op ien dei (of wykein) grutte koartingen jouwe. En it liket no ek definityf yn ús lân oan te slaan, al wie net elk optein. "Wat in flauwekul. Dêr moatte se fuort mei ophâlde. Wy keapje guod as wy it nedich ha en net earder."