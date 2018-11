Krityk toeristyske sektor op beslútfoarming sânwinning Iselmar

Sy wolle 30 jier lang 2 miljoen ton sân yn it jier winne. Dêrfoar komt der in 22 meter hege fabryk yn in 220 hektare grut sânwingebiet yn de Iselmar. Der is fanút de omwenners en natuerorganisaasjes in soad krityk op de plannen. De toeristyske organisaasjes slute har hjir no by oan. Sy wolle dat der in Omjouwings Effekt Rapportaazje komt, wêryn't alle belangen wol meinaam wurde.