Direkteur Hannemahûs is de baas yn it Rijksmuseum: "Het is heel bijzonder"

De fiif stedsmuseums kinne yn in tiidsbestek fan sân jier beskikke oer 160 skilderijen, dy't yn it besit binne fan it Rijksmuseum. Foar de stedsmuseums is it in unike gelegenheid om topwurken oan it publyk sjen te litten en foar it Rijksmuseum is it in moaie gelegenheid om ûnbekende en bekende wurken út de kolleksje rûlearje te litten troch Nederlân.

Ter Avest seit nocht te hawwen oan de dei. "Het is een momentopname, maar wel heel bijzonder dat we die kans krijgen en zal mijn best doen zoveel mogelijk informatie te vergaren waar we met z'n allen wat aan hebben."