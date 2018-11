Undersyk nei spoarakwadukt by Van Harinxmakanaal yn Ljouwert

Der komt in ûndersyk nei de komst fan in spoarakwadukt by it Van Harinxmakanaal yn Ljouwert. Dat hawwe it Ryk en de provinsje tegearre ôfsprutsen. De kosten fan it spoarakwadukt lizze op goed 80 miljoen euro. Dat is wat mear as in nije spoarbrêge, mar it ûnderhâld fan in akwadukt soe goedkeaper wêze as dat fan in brêge.