Acht oare campers rûnen skea op. De skea rint yn de tonnen. Troch fluch yngripen fan de brânwacht koe foarkaam wurde dat it fjoer him fierder útwreidzje koe. Nei in oere hie de brânwacht it fjoer blust. Der rekke net ien ferwûne. Hoe't de brân ûntstien is, wurdt noch ûndersocht.