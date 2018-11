Nije opset sosjale helpferliening yn Ljouwert docht fertuten

Alle jierren wurde no sa'n 2.000 wykbewenners holpen troch in lytse 200 frijwilligers. Mar âldere minsken dy't help nedich ha yn 'e hûs of yn de tún, kinne ek by it sintrum oanklopje.

Tweintich minsken in baan

It sintrum is bedoeld om ferbining tusken minsken te krijen en se wer op 'en paad te helpen. Dat slagget aardich: it ôfrûne healjier ha tweintich minsken fia it sintrum in baan krigen. Mike Fokkema is ien fan harren. Hy wist efkes net mear hoe't hy fierder moast. Yn it sintrum gie hy yn 'e keuken oan de slach. No wurket hy ek by Van der Valk. "Ik kan nu veel beter in teams werken", seit er. "Ik ben socialer en opener."