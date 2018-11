Gjin amtsgebed mear foar riedsgearkomsten yn Achtkarspelen

De FNP en de VVD fregen har ôf oft in gebed noch wol fan wearde is yn in tiid fan hieltiten fierdergeande sekularisaasje. De fraksjes fûnen dat de gemeente neutraal wêze moat. Ynwenners moatte har by in riedsgearkomste net ûngemaklik fiele as ien in gebed útsprekt, sizze se.

No't Achtkarspelen it amtsgebed ôfskaft, binne Ferwerderadiel en Dantumadiel de iennichste gemeenten dêr't it amtsgebed noch yn gebrûk is.