Iepeningswedstriid Trachitol Trophy: earste oerwinning foar ploech Jillert Anema

Crispijn Ariëns út Wolvegea en Bart de Vries fan It Hearrenfean binne respektyflik twadde en tredde wurden by de iepeningswedstriid fan de maraton fan fjouwer dagen, de Trachitol Trophy. De winst yn de earste wedstriid gie nei Evert Hoolwerf. Hy besoarge de ploech Royal A-ware fan Jillert Anema dêrmei de earste oerwinning fan it seizoen by de manlju.