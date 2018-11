Omrin iepenet unike ynstallaasje foar it sortearjen fan keunststof

Granulaat bestiet út lytse boltsjes dy't wer brûkt wurde kinne as grûnstof foar nije keunststofprodukten, sa as bygelyks drinkflessen en senseo-apparaten. De skieding waard oant no ta yn Dútslân dien. De ynstallaasje fan Omrin is de earste yn syn soart yn Nederlân.