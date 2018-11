Soad foarkarsstimmen foar Hanemaaijer (CDA) en Soepboer (FNP)

De stimmen foar eltse kandidaat waarden tongersdei bekendmakke yn sporthal de Doelstien yn Dokkum.

Hanemaaijer is wiis mei de foarkarsstimmen: "Je weet niet waar je op moet rekenen. Dit is echt en verrassing en ik ben er heel dankbaar voor." Hanemaaijer hie hast likefolle stimmen as CDA-listlûker Lieuwe Sytsma. Op him waard úteinlik 1.327 kear stimd.

Ek FNP'er Soepboer is bliid: "Geweldich dat de minsken safolle stimd ha. Uteinlik ha we it as partij dien, mar ik bin bliid mei de frijheid dy't ik krigen ha om myn eigen kampanje te fieren."

Aktyf op sosjale media

Sawol Soepboer as Hanemaaijer wie yn kampanjetiid hiel aktyf op sosjale media. "Hij is jong, hij spreekt aan bij een jong publiek. Én hij heeft een eigentijdse campagne gevoerd. Dat trekt een heel nieuw publiek aan", sei Hanemaaijer oer Soepboer. Hy wie ek posityf oer de kampanje fan de CDA'er: "Ik tink dat sichtberens hiel wichtich is. En as ik op sosjale media seach, dan kaam Esther konstant foarby op myn tiidline mei vlogs en foto'kes."