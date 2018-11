It ferhaal efter de âldste kleurebylden fan Fryslân

Aartje van Rijswijk

Wia kaam eartiids hiel faak by har pake en beppe op Flylân. Aartje, har beppe, filmde in soad fan harren libben dêr. "Het was een geweldig lieve vrouw. Ze was vooruitstrevend, had bijvoorbeeld ook een rijbewijs. En ze stond liever achter de camera als ervoor. Dat alleen al is bijzonder."

Doe't Wia har heit stoar kamen de films fan har pake en beppe pas boppe wetter. Se hat se tegearre mei har broer besjoen en werkende doe dat it films wiene op Flylân. "We keken altijd naar de films als we met mijn grootouders in Den Haag waren." In pear jier letter hat se se by it argyf brocht.