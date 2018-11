Frysk kampioenskip damjen foar skoalbern wûn troch Italiaan

It Frysk kampioenskip damjen foar skoalbern is tongersdei wûn troch de Italiaan Davide Gemma. It kampioenskip waard dit jier foar de fjirde kear organisearre en waard holden yn it gebou fan Omrop Fryslân. It is in inisjatyf fan Stifting Wrâldkampioenskip Frysk Damjen (WFD) en Omrop Fryslân.