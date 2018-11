Wer staking by Douwe Egberts op De Jouwer

De cao by Douwe Egberts rûn fan 't simmer ôf. In mearderheid fan de fakbûnsleden by DE hat it oanbod foar in nije cao ôfwiisd. Neffens de bûnen wol it bedriuw yn de nije cao ûnderskied meitsje tusken hjoeddeiske en nije wurknimmers, troch te besunigjen op de adv-regeling. Dat soe in nije wurknimmer fiif persint yn lean skele. De fakbûnen wolle dêr net oan. Se wolle ek in leansferheging en jild foar opliedingen foar meiwurkers.

Skealik

It bedriuw sei earder fan 'e wike dat in mearderheid fan it personiel net mei de aksjes meidie. DE fynt dat der in goed foarstel leit foar in nije cao. It bedriuw fynt it spitich dat der aksjefierd wurdt, want dat is allinne mar skealik, waard sein.