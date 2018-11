Wa krijt dit jier de Fryske Anjer? De nominaasjes binne bekend makke

Ien fan de kânshawwers is Anna Tilroe fan it projekt fan de alve fonteinen. En Hilda Snippe is nominearre foar it tagonklik meitsjen fan kulturele eveneminten foar minsken mei in beheining. Fierder binne it projekt At the Watergate út Snits, de grutste haakte tekken, Myn Skip út Earnewâld en Grutsk út Ljouwert ek yn de race om de Fryske Anjer te winnen. Op 7 desimber wurdt bekend wa't de priis krijt.