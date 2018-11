Gemeenteried Hearrenfean te set oer Van der Valkhotels

De gemeenteried fan Hearrenfean sil yn jannewaris te set oer de twa inisjativen foar in Van der Valkhotel yn it plak. Der binne twa plannen binnenkaam, ien foar in hotel oan de Oranje Nassauleane, oan râne fan de wenwyk Skoatterwâld en ien by it Abe Lenstrastadion.