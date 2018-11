Westereender moat him behannelje litte foar syn agresje

De Westereender stuts ûnder oare in man yn syn earm en mishannele in buorfrou, dy't rûzje hie mei syn freondinne. Hy is faker feroardiele foar geweldsdelikten en hie in kannabisferslaving. Hy sil no 2 jier lang behannele wurde yn de forinsysk Psychiatryske Klinyk yn Assen. Dêrnei wurdt hy pleatst yn in ynstelling foar begelaat wenjen. De man dy't troch de Westereender stutsen waard, krige 3500 euro smertejild en 2800 euro foar oare kosten tawiisd.