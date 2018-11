Boargemaster Skylge: "Je wilt hier niets te maken hebben met grootschalige hennepkweek"

Boargemaster Bert Wassink fan Skylge tinkt noch nei oer maatregels fanwege de fynst fan in himpkwekerij op syn eilân. It giet om de earste op Skylge en dêrom wol Wassink earst mei kollega-boargemasters oerlizze oer wat er dwaan sil. Want ek foar Wassink wie it in ferrassing. "We koesteren het gevoel van een veilige woonomgeving en dat vinden onze gasten ook belangrijk. Hennepteelt gaat gepaard met criminaliteit en daar willen we verre van blijven. Ook op Terschelling kan het, je wilt hier niets te maken hebben met grootschalige hennepkweek."