Hockeyferiening Snits klear mei wachtsjen op tredde fjild

Unwisse takomst

Ek tennisferiening De Vliegende Bal sit dertroch mei de hannen yn it hier. Sy diele sportpark Tinga mei ûnder oaren de hockeyklup, mar no't der gjin tredde fjild komt is it mar de fraach oft de hockeyklup ek yn de takomst noch op it sportpark bliuwt. Mochten se fuortgean dan hat dat finansjele konsekwinsjes foar de tennisferiening.

Foarsitter Hans van den Broek is teloarsteld yn de gemeente. Benammen om't de gemeente wol tastiet om in supermerk op it sportpark te bouwen. Neffens Van den Broek is dat tsjin de eardere ôfspraken oer de takomst fan Tinga.