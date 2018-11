Fytsstroken komme werom: Strjitwei by Follegea wer feiliger foar fytsers

Pleatslik Belang Follegea-Jistergea is bliid mei it beslút fan de gemeente De Fryske Marren, dat de fytssuggestjestripen op de Strjitwei tusken Follegea en De Lemmer werom komme. It kolleezje sei dit woansdeitejûn ta, nei't in grutte mearderheid fan de gemeenteried in moasje hjir oer oannaam hie.