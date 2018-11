It duorret noch oant 22 febrewaris, mar dan is de iisfontein yn Dokkum ek klear

"Presys plenne wie dreech, om't dit in unike en tige krekte put is", seit deputearre Sietske Poepjes. Yn desimber 2017 waard it wurk oan de iisfontein in tal wiken stillein troch de rjochter. In ûndernimmer oan de Dokkumer Merk hie de rjochter frege om it wurk stil te lizzen, omdat se it net iens wiene mei de werynrjochting fan it plein en de komst fan de iisfontein. Fanwegen it komplekse wurk oan de fontein waard de iepening hieltyd útsteld. It wie "one hell of a job", sei meiwurker Theunis Bakker al.