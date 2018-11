Talantkoar BuitenGewoon fan Drachten: "Palermo, here we come!"

Yn De Stijl nei Palermo

Krekt foar sânen streame de minsken binnen. Yn ien fan de gebouwen fan Talant yn Drachten wurdt woansdeijûn oefene foar it grutte optreden yn Italië. De sjongers binne klaait yn klean mei it tema De Stijl, bekend fan Drachten, dy't spesjaal foar it evenemint makke binne troch Ruth Hut. Dos Santos ropt de groep by inoar en dan wurde earst de stimmen opwaarme.

Enerzjy

De Sterrenfabriek en it Talantkoar hawwe in soad nocht oan it optreden. "De enerzjy dy't se oerdrage, dat is geweldich om te sjen", fertelt Hilde Koopmans fan soarchgroep Alliade. Faith van der Vlis is ien fan de dielnimmers fan it koar. Se koe it earst net leauwe dat se nei Palermo mochten. "Ik dacht dat het een Sinterklaasgrap was, of een kerstgrap. Ik geloofde het eerst helemaal niet. Maar toch doen we het allemaal maar weer", fertelt se.