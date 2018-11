Froulju fan Fryslân: alleskinner Tytsje Porte fan Stiens

Wa is Tytsje?

Tytsje wennet allinnich op har eigen in buorkerij tusken Stiens en Sint Anne. Se is mem en beppe en in tige ynspirearjende, ûndernimmende, eigensinnige frou. Tytsje stiet dan ek model foar de hjoeddeiske mem en beppe. Dêrneist hat se in grut hert foar Fryslân: de taal, it reedriden, it keatsen en de kultuer. Tytsje waard nominearre troch har dochter, skoandochter én bernsbern.

Tytsje, hoe fûnst dyn nominaasje?

"Ja, dat fûn ik eins best wol moai. Meastentiid wurde sokke moaie dingen pas sein by de begraffenis, mar ik hear it no al! Liket hast wol wat op dy reklame ;)"

Hoe hast de hektyk fan alles om Froulju fan Fryslân hinne belibbe?

"Ik fûn it best wol lestich. Der binne sa'n soad minsken dy't safolle mear of oare saken dogge as my. Foar al dy minsken haw ik grut respekt. Oarsom hawwe dy minsken dat miskien ek wol foar my."

Wat stiet der op Tytsje's boarstbyld?

"In hiel soad saken leinen fêst yn myn tiid, hielendal yn it boerelibben. Ik haw my dêr net troch wjerhâlde litten, ik ha studearre en wurke. Dat wol ik graach meijaan: doch watst sels wolst."