Ferneamd papier-masjeeskip nei Neushoorn

De Skiednis

It skip De Lading waard sân jier lyn boud, tegearre mei in hiel soad Ljouwerters dy't it skip mei harren ferhalen fol skreaune. Op 11 septimber 2011 waard it gefaarte út de Blokhúspoarte takele en te wetter litten yn de Prinsetún. It skip wie lykwols lek mei hûnderten miniskule gatsjes, en waard wer op it drûge helle.

Twa jier letter yn 2013 koe it skip wol folslein wetterticht it aventoer oan. Winters is doe mei syn kreaasje it Waad oer fearn, fan Ljouwert nei Flylân.