Bliidskip en fernuvering by partijen nei ferkiezingen Noardeast-Fryslân

"Je moatte derfoar wurkje", sa seit Sytsma fuort nei't de útslach bekendmakke is. Neffens him is it net in spesifyk stânpunt fan it CDA dat derfoar soarge hat dat se no mei sân sitten de grutte winner wurden binne. "Ik tink dat it fertrouwen yn de partij op himsels wichtich west hat."

Ien sit foar ELP-NEF

Nije partij ELP-NEF hie heech ynset by de ferkiezingen, mar Johan Talsma moat it mei mar ien sit de kommende jierren allinnich dwaan. "Wy snappe it net, der wie in soad ûnfrede en dochs stimme minsken op deselde partijen", sa seit er fuort nei de útslach bekend wurdt. Dochs makket dy earste teloarstelling ek al gau wer plak foar optimisme en gruttere plannen. "Ik sliep sawiesa goed, wy binne yn in koart skoftke tiid as partij grut wurden."

Op de fraach oft ELP-NEF miskien oanskowe wol by eventuele koälysjepetearen is Talsma dúdlik: "Wy kinne altyd prate, as se ús nedich binne dan kinne se ús altyd fine. Mar de grutste moat earst sjen wat se wolle." De partij hopet noch op in twadde sit, as de definitive útslach freed bekendmakke wurdt.