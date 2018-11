Foppe by IepenUp: "De fuotbalfroulju binne iepen en earlik nei-inoar ta"

Ald-trainer fan Cambuur Henk de Jong, dy't no aktyf is foar De Graafschap, hie syn komst wol oankundige, mar moast spitigernôch ôfberjocht dwaan. Yn in spesjaal foar IepenUP Live opnommen reportaazje traktearre hy de seal op smaaklike ferhalen oer de kweajongestreken fan syn spilers. En alles fansels op trainingskamp, fier fan hûs en frou. En gauris mei in soad drank op. En in soad skea oan klaai- en hotelkeamers, "mar de skea waard troch de minsken nei ôfrin altyd kreas betelle", sa einige De Jong hast alle kearen syn ferhaal.

Sportsjoernalist Ate de Jong hie de hast ûntankbere taak om yn dit live-geweld de ôfwêzige De Jong op it poadium te ferfangen. Hy die dat mei ferve troch inkele ferhalen mei it publyk te dielen út it boek dat er tegearre mei de trainer skreaun hat.