CDA grutste partij Noardeast-Fryslân, foar FNP en S!N

Al nei it tellen fan de earste pear stimlokalen kaam in byld nei foaren dat it CDA en de FNP om de ultime winst stride soene. It bleau oant de ein spannend, mar úteinlik luts dochs it CDA oan de langste ein.

De striid tusken it CDA en de FNP bleau lang spannend. Earder op de jûn wie Lieuwe Sytsma fan it CDA dan ek noch wol wat senuweftich. "Ik haw it swit yn de hannen." Sytsma wurket op dit stuit noch yn it ûnderwiis, en tinkt dat er in drokke tiid temjitte giet. "Ik sjoch it programma fan de kommende wiken, dit wurdt sneins wurkje, dat kin net oars. Mar je moatte bliid mei wêze mei dit resultaat."