LIVE: Fryslân Kiest, mei de útslaggen fan Noardeast-Fryslân

De útslaggejûn fan 'Fryslân Kiest' is by Omrop Fryslân fan 20.00 oere ôf op radio en fia boppesteande livestream op ynternet te folgjen en om 21.00 oere ek op telefyzje. By RTV NOF sil de útslaggejûn op alle kanalen om 20.00 oere úteinsette.

De presintaasje fan de útstjoering út de IIsherberch yn Dokkum wei is yn hannen fan Jan Dirk de Haan en Andries Bakker. Sy ûntfange gasten en skeakelje live mei ferslachjouwers René Koster (Omrop Fryslân) en Bouke Koning (RTV NOF) dy't in besite bringe oan de weryndielingsgemeenten. Dêrnjonken helpe de frijwilligers fan de streekomrop RTV NOF by de technyske realisaasje.