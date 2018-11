Sinnepanielen op terminals fan Doeksen yn Harns

It dak fan de terminal fan rederij Doeksen yn Harns hat tenei sinnepanielen. Der lizze 280 op en dy moatte sa'n 74.000 kWH opsmite. "Dat is 20 tot 25 procent van de energie die in Harlingen wordt gebruikt voor de kantoren, terminal, terreinen en als walstroom voor onze schepen", fertelt Richard de Vries fan de rederij.