Hea! De Molkbusseman fan Tsjerkgaast hat al 173 eksimplaren, mar wol mear

Oene is no in pear jier mei syn samling dwaande. It begûn doe't hy in oldtimertrekker kocht en opknapte. "In trekker is makke om wat te lûken, oars kinne je ek wol mei de fyts de dyk út gean", seit er. Dêrom kaam efter de trekker in molkwein út 1950 dy't er ek opknapt hat. "Fan it ien komt it oar, want der moast wol wat op de wein. Sa kaam ik op it idee om molkbussen te sparjen." Oene hellet se út it hiele lân fia Marktplaats.