Meldingen by diskriminaasjeburo Tûmba om Swarte Pyt

Der binne by diskriminaasjeburo Tûmba yn Ljouwert de ôfrûne moanne tolve meldingen binnenkaam nei oanlieding fan Swarte Pyt, de yntocht en de rjochtsaak tsjin de A7-blokkearders. Dat is sân persint fan it tal klachten dy't se gewoanwei it jier krije by Tûmba.