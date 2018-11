Haadfertochte fan moard op Fries yn Tadzjikistan krijt libbenslang

Twa oaren moatte oant sechstjin jier de finzenis yn, en tolve manlju hawwe oardel oant twa jier selstraf krigen. Sy soene op de hichte west hawwe fan it plan foar de oanslach, mar dêr fierder neat mei dien hawwe.

In proses tsjin de manlju wie efter sletten doarren yn de finzenis. Ynternasjonale waarnimmers en famyljeleden fan de slachtoffers of dieders mochten net by de behanneling fan de saak wêze. Ek de parse wie net wolkom.