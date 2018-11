Ynstânsjes tekenje akkoart oer heechspesjalistyske jongereinsoarch yn Fryslân

De Fryske gemeenten Sociaal Domein Fryslân en sân soarchoanbieders lykas Accare, Het Poortje en Fier, ha in konvenant tekene oer heechspesjalistyske jeugdhelp. De ôfspraken oer in bettere gearwurking moatte liede ta in ferbettering fan de kwaliteit en in besparring op de kosten.