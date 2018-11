Antonius Zorggroep nimt soarch Noardeastpolder en Urk oer

Antonius hat in fakatuerlijn iepene, dêr't meiwurkers fan it poldersikehûs sollisitearje kinne. Foar de eigen meiwurkers yn Emmeloord en Snits betsjut it de kommende wiken ekstra wurkdruk. Tagelyk sille de pasjinten yn Snits de kommende tiid wat fernimme fan de ekstra drokte.

It sikehûs sil de sprekoeren nei de jûnstiden útwreide, om de drokte op te fangen. Der is ek ekstra personiel oannaam. Dat hat it bestjoer mei de ûndernimmingsried besprutsen. Dy hat oanjûn wol soargen te hawwen oer de ekstra wurkdruk, mar sjocht tagelyk dat de útwreiding kânsen biedt foar de takomst fan it sikehûs.