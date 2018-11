Euvel REC ferholpen, Omrin stookt ôffaloven wer op

Omrin hat de ôffaloven yn Harns woansdei wer opstart. De tsjettel is opstookt en it bedriuw ferwachtet yn de rin fan de dei wer ôffal ferbrâne te kinnen. De ferbrâningsoven waard op 12 novimber stillein nei in lekkaazje yn de tsjettel. Neffens Omrin is it euvel ferholpen en kin de REC wer yn bedriuw naam wurde.