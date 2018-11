Genôch oanmeldingen foar oanlis glêsfezel yn bûtengebiet Opsterlân

De oanlis fan glêsfezel yn it bûtengebiet fan Opsterlân kin los, meldt Kabelnoord. By it bedriuw hawwe har yntusken mear húshâldens meld as nedich wie om los te gean mei de oanlis. De ûndergrins lei op 60 prosint, mar yntusken hat 74 prosint fan de húshâldens oanjûn glêsfezel te wollen.