LIVEBLOG: Ferkiezingsdei yn Noardeast-Fryslân

It rint noch gjin stoarm by it mobile stimburo yn Dokkum. Yn twa oeren tiid ha der seis stimmers west. Dochs sjocht stimburofoarsitter en sjauffeur Klaas Akkerman it posityf yn foar de rest fan de dei. "Wy komme letterlik mei de bus by de boargers. Wat dat oangiet, as wy de stimbus by de boargers bringe, dan moat de boarger dochs ek wol by it stimburo komme."