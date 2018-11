LIVEBLOG: CDA wint yn Noardeast-Fryslân

It is noch jimmer net hiel drok by de stimburo's. Fan de haadstimburo's is oant no ta in Dokkum it opkomstpersintaazje it heechst: 27,7 persint. Yn Kollum is it 22,2 persint en yn Ferwert 21,9. By de gemeenteriedsferkiezingen in 2014 wie de úteinlike opkomst yn de trije gemeenten tusken de 55 en de 58 persint.