Besikers foarstelling Thuislozen nimme sokken en ûnderguod mei

Ferlet fan sokken

It Leger des Heils hat foaral no, mei de winter foar de doar, in soad ferlet fan handoeken, sokken en ûnderguod. "We fernimme dat it kâlder wurdt en der binne sear seker minsken dy't no bûten sliepe. As dy minsken by ús op de deiopfang oan De Tunen komme, dan kinne we se yn alle gefallen it basisguod meijaan", seit it Leger des Heils.

De Harmonie hat it inisjatyf betocht en de oprop dien om guod mei te nimmen. It Leger des Heils is tige bliid mei de aksje dy't in soad guod opsmiten hat. Oan it ein fan de jûn koe de klep fan de bakfyts net mear ticht.