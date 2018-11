"Oername soarch Noardeastpolder troch Antonius Zorggroep tige realistysk"

De soarchgroep hat ek al in spoedpost yn Emmeloord. Dy is oerdeis en jûns iepen foar ienfâldige sjirurgyske soarch, lykas röntgenfoto's, gipsferbannen en lytse hechtingen. It sikehûs yn Snits kin meisjen mei bylden dy't yn Emmeloord makke wurde, advisearje oer behannelingen en eventueel ek minsken trochstjoere.

Minsken dy't yn de Noardeastpolder of op Urk wenje, kinne neffens de minister nachts, of foar kompleksere soarch, telâne by de earste help fan oare sikehuzen yn de regio. Dy stean bygelyks yn Snits, It Hearrenfean en Almere.

It sikehûs yn Lelystêd soe oernommen wurde troch it Sint Jansdal-sikehûs yn Hurderwyk. Der komt gjin folweardige ôfdieling spoedeaskjende help. De minister seit mei klam dat de ûnderhannelingen noch rinne, mar neffens him is it "zeer waarschijnlijk" dat de medysk-spesjalistyske basissoarch troch de trochstart behâlden bliuwt foar de ynwenners fan Flevolân.