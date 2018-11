GGD Fryslân: Foarljochting oer faksinaasjes begjint by ús al flak nei de berte fan lytse poppen

Yn Fryslân nimt it tal faksinaasjes licht ôf. Mar it binne noch altyd mear as it lanlik trochsneedsifer. Wy sitte no op sawat 93 prosint. Dus njoggen fan de tsien bern binne wol yninte. Mar wy wolle graach dat it mear wurdt. Seker 95 prosint om de groeps-ymmuniteit seker te stellen."