It is de partij fan de ûndernimmers en de partij dy't Swarte Pyt swart hâlde wol. De Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân, mei listlûker Johan Talsma, docht woansdei in goai nei de stimmen fan de kiezers yn de weryndielingsgemeente Noardeast-Fryslân. Underfining hawwe se net, se wolle wol wat berikke.