Fryslân skoart boppe lanlik gemiddelde mei banegroei yn mkb

Fryslân skoart boppe it lanlik gemiddelde as it giet om banegroei yn it mkb. Lanlik giet de wurkgelegenheid mei 3,8 prosint omheech, wylst dat persintaazje yn Fryslân op 4,2 leit. Dat docht bliken út de Van Spaendonck MKB Banenmonitor.